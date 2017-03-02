Бойовики підтягнули до лінії зіткнення важку артилерію і ведуть обстріл позицій АТО - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Вчора обстановка в районі проведення АТО погіршилась: противник підтягнув до лінії фронту важку артилерію калібру 152 мм та відкриває вогонь по наших позиціях, українські воїни змушені відкривати вогонь у відповідь", - сказав Лисенко.

Читайте такожРозваги бойовиків на Донбасі: сепаратисти "хаотично" обстрілюють цивільні об’єкти – розвідка

За його словами, бойовики також застосовують БМП, танки, гранатомети та міномети різних калібрів. При цьому кількість боєприпасів рахується на сотні.

Як зауважив Лисенко, в результаті активних бойових дій вчора в зоні АТО один український військовий загинув, дев'ятеро були поранені.

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики інтенсивно обстрілювали із забороненого Мінськими угодами озброєння позиції сил АТО в районі Авдіївки.

Про це повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін у Facebook.

«По наших позиціях в районі Авдіївки другу годину поспіль - танки, 120 міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька...», - написав він.