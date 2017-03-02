Бойовики зранку дві години поспіль накривали Авдіївку вогнем з танків і мінометів - штаб АТО

Про це повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін у Facebook.

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«По наших позиціях в районі Авдіївки другу годину поспіль - танки, 120 міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька...», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики продовжили обстрілювати Авдіївку і та застосували важку артилерію на Маріупольському та Луганському напрямках, здійснивши 118 обстрілів.

В результаті загинув один український військовослужбовець і ще дев’ятеро поранені.