Місія ОБСЄ зафіксувала близько 2,5 тис. вибухів на Донбасі
20:56, 02 березня 2017Війна
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу добу зафіксувала близько 2,5 тис. вибухів у Донецькій і Луганській областях.
У Луганській області СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню / Фото УНИАН
Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 1 березня.
«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню ніж у попередній звітній період – понад 2 тис. вибухів, включаючи 220 вибухів, які за оцінкою були спричинені ракетними системами залпового вогню», – заявили у місії.
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У Луганській області СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 500 вибухів у порівнянні зі 130, задокументованими в попередній звітній період.
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