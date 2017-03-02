Місія ОБСЄ зафіксувала близько 2,5 тис. вибухів на Донбасі

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 1 березня.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню ніж у попередній звітній період – понад 2 тис. вибухів, включаючи 220 вибухів, які за оцінкою були спричинені ракетними системами залпового вогню», – заявили у місії.

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У Луганській області СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, зокрема близько 500 вибухів у порівнянні зі 130, задокументованими в попередній звітній період.