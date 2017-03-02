Загострення у зоні АТО: 78 ворожих обстрілів, восьмеро українських військових поранено, один загинув

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що на Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град" окупанти випустили 20 снарядів по українських позиціях в районі Водяного.

З мінометів вони обстріляли Гнутове та Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Старогнатівку, Лебединське, Мар’їнку, Талаківку.

Читайте такожБойові дії біля Авдіївки тривають майже цілодобово – Міноборони

Крім того, снайпер вів вогонь по Широкиному, Лебединському, та Мар’їнці. По Широкиному, Новогригорівці та Гнутовому – БМП противника.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії окупанти стріляли по Новозванівці. З мінометів різних калібрів вони обстрілювали Новоолександрівку, Новозванівку, Катеринівку, Кримське та Малинове.

На Донецькому напрямку стріляв танк, з 120 та 82-міліметрових мінометів бойовики вели обстріли Авдіївки та шахти "Бутівка". З гранатометів противник стріляв по Опитному, Пісках та Кам’янці, з БМП та гранатометів - по Луганському, стрілецької зброї – по Невельському.

По Кам’янці та Новгородському вогонь вів снайпер, а зенітні установки - по Троїцькому та Авдіївці.

Як повідомлялося, сьогодні бойовики знову обстрілювали житловий сектор Авдіївки. Також бойовики підтягнули до лінії зіткнення важку артилерію.