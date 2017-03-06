Трьох поранених бійців з передової доправили до обласної лікарні Дніпра
18:24, 06 березня 2017Війна
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Усі троє - у стані середньої тяжкості у відділенні травматології.
Трьох поранених бійців з передової доправили до обласної лікарні Дніпра
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
У них - мінно-вибухові поранення голови, грудей та кінцівок. Серед них і дівчина - доброволець, вона потребує ще й психологічної підтримки.
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Один і з потерпілих перебуває у вкрай тяжкому стані, лікарі наразі борються за його життя.
Водночас у реанімації залишаються шестеро бійців, доправлених до лікарні минулого тижня.
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