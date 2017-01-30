До лікарень Дніпра за день доправили близько 10 поранених з Авдіївки
До Дніпра цілий день доправляють поранених з Авдіївки.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Відомо, що постраждалих - близько десяти осіб. Двоє з них – цивільні, решта – військові.
Боєць "Правого сектору" - у тяжкому стані у реанімації обласної лікарні Мечникова. Також у реанімації – 57-річна пенсіонерка з Авдіївки. Міна вибухнула у неї на подвір'ї, коли жінка йшла за дровами.
ЇЇ на ковдрі перетягнули в укриття українські військові, наразі її життю нічого не загрожує.
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40-річному жителю Авдіївки пощастило менше, біля нього у власному дворі розірвалось кілька мін.
«Він отримав осколкові поранення голови, грудей, кінцівок. Зараз він перебуває на апараті штучної вентиляції легень», - зазначає лікар.
Зараз медпрацівники борються за його життя.
Як повідомляв УНІАН, 29 січня, близько п'ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО.