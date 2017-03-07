У Авдіївці відновлено лінію електропостачання - Жебрівський
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє, що у Авдіївці відновлено лінію електропостачання.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно в Авдіївці відновили лінію електропостачання. Доповів про це президенту України. Струм подали на місто і на Авдіївський коксохімічний завод", - йдеться у повідомленні.
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Жебрівський додав, що завтра вранці "будемо підключати до електропостачання Донецьку фільтрувальну станцію".
"На сьогодні вода у міських резервуарах ще є і місто воду отримує", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки, внаслідок чого було припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.
Вчора, 6 березня, ремонтні бригади проводили візуальне обстеження пошкоджених ліній електропередач.
У Авдіївці проживає близько 22 тис. жителів.