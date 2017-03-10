З початку року на Донбасі загинули 16 мирних жителів – ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Він наголосив, що насильство вирує вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі. "Люди просять і навіть вимагають, щоб воно зупинилося. Занадто багато людей розплачуються за відмову сторін припинити це насильство", - сказав Хуг.

Читайте такожНа Донбасі минулого тижня кількість порушень режиму "тиші" зросла на 230% - ОБСЄ

Він повідомив, що "з початку року СММ насправді підтвердила інформацію про 86 жертв серед цивільного населення, 16 з яких - з летальними наслідками". Хуг додав, що 28 осіб з числа жертв - жінки.

Нагадаємо, в доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомлялося про 111 постраждалих цивільних осіб (20 загиблих і 91 потерпілого) на Донбасі за перші два місяці 2017 року.