В ООН назвали кількість мирних жертв загострення на Донбасі

Про це йдеться в доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

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«Наприкінці січня по всій Східній Україні небезпечна ситуація досягла піку. З'явилися нові жертви серед мирного населення і нові гуманітарні проблеми в декількох районах. З початку року УКГП (Управління з координації гуманітарних питань) отримало інформацію про 111 постраждалих цивільних осіб (20 загиблих і 91 потерпілий). У листопаді-грудні 2016 року постраждав 51 мирний житель», - йдеться у звіті.

В ООН зазначили, що більшість жертв були викликані обстрілами з артилерії, танків і РСЗВ. Крім того, у доповіді говориться, що внаслідок обстрілів часто пошкоджуються будинки, життєво важливі об'єкти інфраструктури, школи, медичні установи.