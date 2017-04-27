Росія відправила на Донбас новий "гумконвой"

Росія відправила в окуповані райони Луганської і Донецької області 64-й "гуманітарний конвой". Колона вийшла з Ростовської області, повідомляє прес-служба МНС РФ.

Кількість машин у складі конвою не уточнюється, але повідомляється, що вони везуть 400 тон вантажу – це нібито дитячі продуктові набори, медикаменти та медобладнання.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня на окуповані території Донбасу прибув 63-й так званий «гуманітарний конвой» з Росії. Як заявили в ДПСУ, російська сторона в черговий раз в односторонньому порядку здійснила оформлення «гуманітарного конвою». В ході візуального огляду було видно, що машини завантажені трохи більше половини, а підтвердити заявлений вантаж було не можливо.

РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».