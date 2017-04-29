Ситуація в зоні АТО: епіцентром протистояння залишається Маріупольський напрямок

З початку доби окупанти 27 разів відкривали вогонь по опорних Збройних сил України, четверо бійців поранено, ще один отримав бойове травмування.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом 18.00.

Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Так, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Красногорівки. З мінометів калібру 120 мм та гранатометів обстрілював опорні пункти ЗСУ в районі Новотроїцького. Позиції поблизу Березового противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, а в районі Гнутового – автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував під Водяним, а стрілецьку зброю – поруч Широкиного.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по позиціях українських захисників в районі Авдіївки. Поблизу шахти «Бутівка» та Авдіївки діяли ворожі снайпери.

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На Луганському напрямку з мінометів 120 мм та 82 мм калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали опорні пункти ЗСУ поблизу Новотошківського. По захисниках Кримського ворог гатив з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки – з протитанкового ракетного комплексу. Зі стрілецької зброї противник бив по позиціях українських воїнів поблизу Жовтого.

«В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь», - наголосили у штабі.