У зоні АТО відбулися артилерійські навчання

У п'ятницю, 5 травня, на полігоні в зоні АТО відбулися навчання артилерії. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

"Взяв участь в інструкторсько-методичних навчаннях однієї із артилерійських бригад що дислокується в районі відведення. Навчання проходили на полігоні в зоні АТО. Артилеристи відпрацювали злагоджені дії батарей 152-мм "Гіацинтів", розвідки та інших підрозділів бригади. У навчаннях взяли участь командири артилерійських дивізіонів інших бригад в зоні проведення АТО", - йдеться в повідомленні.

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Жебрівський також зазначив, що бійці та командири були відзначені "за сумлінну службу і відмінні показники під час проведення навчань".