ЗСУ провели навчання з бойовою стрільбою із зеніток на сході країни (фото)

На сході України пройшли тактико-спеціальні заняття з бойовою стрільбою із зенітних установок ЗУ-23-2 та ЗКУ-1, а також великокаліберних кулеметів ДШК.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook з посиланням на прес-центр Повітряного командування "Схід".

"У Повітряному командуванні "Схід" пройшли тактико-спеціальні заняття з бойовою стрільбою із штатними (позаштатними зведеними) обслугами підпорядкованих військових частин, зенітними установками ЗУ-23-2 та ЗКУ-1, а також великокаліберними кулеметами ДШК", - йдеться у повідомленні.

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"Програма була досить насиченою, а підготовка - динамічною. За цей короткий час цілком освоїв зенітну установку ЗУ-23-2. Звичайно, досвід зайвим не буває. Тому треба буде продовжити навчання військової справи безпосередньо у штатному підрозділі", - сказав командир зенітної установки окремої радіолокаційної роти, що на Луганщині, старший солдат служби за контрактом Дмитро Чега.

За словами заступника командира Повітряного командування "Схід" з бойової підготовки полковника Андрія Бережного, всі бойові розрахунки продемонстрували професіоналізм, належний рівень практичних навичок у володінні штатним озброєнням і воєнною технікою.