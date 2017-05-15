Сьогодні у зоні АТО двоє українських військових зазнали поранень

З початку доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, двоє українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на Приморському напрямку зранку бойовики обстріляли позиції Збройних Сил України біля Водяного та Гнутового зі стрілецької зброї. В районі Новотроїцького били з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Там же по українських захисниках вів вогонь ворожий снайпер.

За даними штабу, на Донецькому напрямку, неподалік Кам'янки бойовики обстріляли воїнів сил АТО з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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На Луганському напрямку незаконні збройні формування з гранатометів здійснювали обстріли опорних пунктів ЗСУ біля Новозванівки та Новоолександрівки.

«Підрозділи сил АТО контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч», - додали в прес-центрі.