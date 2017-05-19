У лавах бойовиків зросла кількість злочинів через затримку грошових виплат - розвідка

У лавах контрольованих Росією бойовиків на Донбасі зросла кількість злочинів через затримку грошових виплат.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ зросла кількість злочинів і надзвичайних подій, що пов’язано з виплатою особовому складу грошового забезпечення, видачу якого було затримано напередодні травневих свят", - стверджують у розвідці.

Зокрема, зазначається, що "військовослужбовці мінометної батареї 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 армійського корпусу у стані алкогольного сп’яніння обстріляли житлові будівлі цивільного населення, після чого намагались самовільно залишити військову частину зі зброєю, але були затримані військовою комендатурою 1 АК".

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Також у розвідці повідомили, що "група військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК у нетверезому стані виїхала на вантажному автомобілі з району розташування передового підрозділу для закупки спиртних напоїв. Водій, не справившись з керуванням автомобілем, скоїв ДТП, постраждали дві цивільні особи".

"Наростає напруга у відносинах між командним і рядовим складом підрозділів і частин 1, 2 армійських корпусів внаслідок призначення на керівні посади з присвоєнням офіцерських звань військовослужбовців, призваних з числа колишніх прапорщиків і мічманів, які намагаються нав’язати особовому складу традиції і правила, що потурають честь і гідність підлеглих (примушення виконувати завдання, не пов’язані з військовою службою, хабарництво, рукоприкладство тощо). З цієї причини військовослужбовці одного з вузлів зв’язку 2 АК подали рапорти на дострокове розірвання контракту про проходження військової служби", - додали в ГУР Міноборони.