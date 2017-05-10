Бойовики направили на передову задіяну 9 травня на "парадах" військову техніку - розвідка

Контрольовані Росією бойовики направили на передову задіяну 9 травня на "парадах" заборонену Мінськими угодами військову техніку. Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в соціальній мережі Facebook.

"За розпорядженням російського окупаційного командування заборонена Мінськими домовленостями військова техніка російського “воєнторгу”, яка була задіяна під час параду (9 травня) на окремих територіях Донецької та Луганської областей, направлена на передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ для здійснення подальших провокаційних обстрілів мирного населення та підрозділів сил АТО", - заявили у розвідці.

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"Наростає невдоволення населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей діяльністю т.зв. “органів виконавчої та законодавчої влади”, що проявилося у збільшенні напередодні т.зв. “днів республік, 11 травня – ДНР, 12 травня – ЛНР” кількості випадків висування публічних претензій (у т.ч. з боку лояльних “ЛНР/ДНР” представників бізнесу та громадських спільнот і організацій) до керівників різних рівнів, яких звинувачують у використанні своїх посад тільки з метою власного збагачення і нехтуванні проблемами простих людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі окупованого проросійськими терористами Донецька пройшов військовий парад. На площу викотили "древній" літак, який вироблявся лише до 1973 року.