Не х**ло: українські військові заспівали хіт про нове прізвисько Путіна (відео)
Опубліковано повну версію нового хіта про Путіна.
Українські військові на Донбасі виконали нову пісню про російського президента Володимира Путіна. Відео на своїй сторінц у Facebook опублікував волонтерський проект "Повернись живим".
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"Новий хіт про Путіна - повна версія. У ній хлопці розповідають про те, як погано пити горілку на війні, про нове прізвисько Путіна і як будуть звільняти Україну від окупантів", - йдеться в описі до пісні.
Хіт виконали бійці легендарного 2-го батальйону 53-ої бригади, за плечима яких запеклі бої у Станиці-Луганській, Авдіївці та Зайцевому.
Раніше волонтери анонсували, що незабаром нову пісню про Путіна можна буде почути на всіх стадіонах країни.