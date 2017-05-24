Не х**ло: українські військові заспівали хіт про нове прізвисько Путіна (відео)

Українські військові на Донбасі виконали нову пісню про російського президента Володимира Путіна. Відео на своїй сторінц у Facebook опублікував волонтерський проект "Повернись живим".

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"Новий хіт про Путіна - повна версія. У ній хлопці розповідають про те, як погано пити горілку на війні, про нове прізвисько Путіна і як будуть звільняти Україну від окупантів", - йдеться в описі до пісні.

Хіт виконали бійці легендарного 2-го батальйону 53-ої бригади, за плечима яких запеклі бої у Станиці-Луганській, Авдіївці та Зайцевому.

Раніше волонтери анонсували, що незабаром нову пісню про Путіна можна буде почути на всіх стадіонах країни.