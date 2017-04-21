В українських бійців на Донбасі народився новий хіт про Путіна (відео)
17:47, 21 квітня 2017Суспільство
2461 1
Волонтери прогнозують, що незабаром цю пісню можна буде почути на всіх стадіонах країни.
Пісню про Путіна заспівали психолог і заступник комбата 53-ої бригади / Скріншот
Українські бійці на Донбасі виконали нову пісню про російського лідера Володимира Путіна. Відео з'явилося на сторінці волонтерського проекту "Повернись живим" у Facebook.
Читайте такожНайбільш смертоносні літаки США приєдналися до заходів зі стримування Путіна - The Times
"Знайомтесь! На баяні грає психолог 2-го батальйону 53-ої бригади – Роман Коноваленко. Підспівує його командир Анатолій Штефан, заступник комбата з морально-психологічної роботи. Вони за півкроку від створення нового хіта про Путіна, який беззаперечно будуть співати на всіх стадіонах України. ;) Погодьтесь, таких би психологів та в кожний батальйон", - розповідають волонтери.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter