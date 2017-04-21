В українських бійців на Донбасі народився новий хіт про Путіна (відео)

Українські бійці на Донбасі виконали нову пісню про російського лідера Володимира Путіна. Відео з'явилося на сторінці волонтерського проекту "Повернись живим" у Facebook.

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"Знайомтесь! На баяні грає психолог 2-го батальйону 53-ої бригади – Роман Коноваленко. Підспівує його командир Анатолій Штефан, заступник комбата з морально-психологічної роботи. Вони за півкроку від створення нового хіта про Путіна, який беззаперечно будуть співати на всіх стадіонах України. ;) Погодьтесь, таких би психологів та в кожний батальйон", - розповідають волонтери.