Місія ОБСЄ вчора зафіксувала півтисячі вибухів на Донбасі

20:59, 31 травня 2017
Війна
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Спостерігачі задокументували близько 580 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

фото УНІАН

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за минулу добу задокументувала близько 580 вибухів у Донецькій та Луганській області.

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Про це йдеться у звіті за 30 травня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи більше вибухів (близько 560), якщо порівнювати з 29 травня (близько 300 вибухів)", - йдеться у повідомленні.

У Луганській області СММ задокументувала таку ж кількість режиму припинення вогню (близько 20 вибухів), як і протягом попереднього звітного періоду.

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