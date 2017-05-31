Місія ОБСЄ вчора зафіксувала півтисячі вибухів на Донбасі
Спостерігачі задокументували близько 580 вибухів у Донецькій і Луганській областях.
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за минулу добу задокументувала близько 580 вибухів у Донецькій та Луганській області.
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Про це йдеться у звіті за 30 травня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.
"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи більше вибухів (близько 560), якщо порівнювати з 29 травня (близько 300 вибухів)", - йдеться у повідомленні.
У Луганській області СММ задокументувала таку ж кількість режиму припинення вогню (близько 20 вибухів), як і протягом попереднього звітного періоду.