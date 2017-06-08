Зупинилася подача води на п'ять фільтрувальних станцій із каналу Сіверський Донець-Донбас

На п’ять фільтрувальних станціях припинилася подача води з каналу Сіверський Донець-Донбас, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Читайте такожНа Донбасі після обстрілу евакуюють насосну станцію«Вода Донбасу» припинила подачу води з каналу Сіверський Донець-Донбас на 5 фільтрувальних станцій – Красноармійську, Великоанадольську, дві Маріупольські та Донецьку. І якщо на маріупольські фільтрувальні станції вода подаватиметься зі Старокримського водосховища, й, відповідно, Маріуполь без води не залишиться, то на Красноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції повністю припинена подача води, оскільки вони не мають резервного джерела водопостачання», - написав він.