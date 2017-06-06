Фахівці почали ремонтувати пошкоджену лінію електропередач біля Авдіївки

Фахівці вийшли на ремонтні роботи пошкодженої лінії електропередач поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив у Facebook.

«Ремонтна бригада в супроводі мінерів, представників ОБСЄ та СЦКК вийшла на ремонтні роботи ЛЕП в районі Донецької фільтрувальної станції біля Авдіївки. Фахівці обстежать лінію і визначать характер та об'єм відновлювальних робіт», - написав він.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, залишок води резервуарі в Авдіївці становить близько 1 тис. м куб.

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Як повідомляв УНІАН, робота Донецької фільтрувальної станції була припинена 1 червня. Причина – пошкодження трубопроводу внаслідок обстрілу біля села Яковлівка неподалік Донецька. Згодом ремонтна бригада провела зварювальні роботи, і трубопровід було запущено.

Проте 2 червня була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого фільтрувальна станція була знеструмлена. 3 червня представники енергетичної компанії оглянули лінію та виявили пошкодження, однак не могли провести ремонт через відсутність гарантій безпеки.

Ввечері 5 червня бойовики надали гарантії безпеки для проведення робіт з відновлення водопостачання Авдіївки.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населенні пункти, загалом понад 600 тис. осіб.