Бойовики випустили по Сартані Донецької області понад 50 снарядів - поліція

Під час обстрілу населеного пункту Сартана на Донеччині, який розпочався о 18.05 і тривав півгодини, бойовики випустили понад 50 снарядів.

Як повідомила прес-служба Національної поліції, під вогонь потрапили околиці прифронтового селища.

«Бойовики обстріляли з великокаліберної артилерійської зброї територію, розташовану на межі Кальміуського району Маріуполя та Новоазовського району. Внаслідок прямих влучень загорілися будівлі та техніка. Наразі загоряння ліквідовані працівниками ДСНС. Пошкоджено кілька легкових і вантажних автомобілів», - йдеться в повідомленні.

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На місці працює слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції та співробітники Центрального відділу поліції.

«Сформовані групи поліції, які обходять постраждалий район, слідчі документують наслідки обстрілу. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», - додали у поліції.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією помічника голови Держприкордонслужби Олега Слободяна сьогодні вечором через обстріли з боку бойовиків троє прикордонників отримали контузії поблизу Павлополя.

«І знову обстріл. З артилерійської зброї та мінометів російсько-терористичні війська обстріляли позиції прикордонників поблизу Павлополя. Загалом з 18.30 до 19.00 по комендатурі "Сартана" було випущено понад 40 снарядів. Ушкоджено будівлі та частково техніку. Особовий склад в нормі. Троє бійців отримали легку контузію», - написав Слободян у Facebook.