Бойовики з артилерії обстріляли Павлопіль: троє прикордонників були контужені

Троє прикордонників отримали контузії біля Павлополя через обстріли окупантів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар Олег Слободян.

Читайте такожВажка доба на фронті: українські військові зазнали втрат (відео)«І знову обстріл. З артилерійської зброї і мінометів російсько-терористичні війська обстріляли позиції прикордонників біля Павлополя. Всього з 18.30 до 19.00 по комендатурі "Сартана" було випущено більше 40 снарядів. Пошкоджені будівлі та частково техніка. Особовий склад в нормі. Троє бійців отримали легку контузію», - написав він.