Ситуація в зоні АТО: бойовики понад 30 разів обстріляли позиції ЗСУ

За минулу добу, 27 червня, кількість обстрілів позицій Збройних сил України російсько-окупаційними військами сягнула 31.Третина з цих збройних провокацій відбулася саме за темної пори доби, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Окрім того, більше десятка фактів використання бойовиками зброї характеризуються застосуванням мінометів різних калібрів. В результаті ворожих обстрілів минулої доби жоден український воїн не постраждав.

На приморському напрямку вчора вдень незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї в районі Гнутового та Павлополя. Ще до того з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та 82-мм мінометів били по оборонцях Мар'їнки.

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Вже ввечері під гранатометний вогонь бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО в районі Широкиного та Лебединського. А під кінець доби вони здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм по укріпленнях ЗСУ поблизу Гнутового. Всього на цьому напрямку вчора було зафіксовано 8 збройних провокацій.

На донецькому напрямку окупанти 6 разів відкривали вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону на цій ділянці лінії зіткнення. Позиції ЗСУ в передмісті Авдіївки найманці неодноразово обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зі 120-мм мінометів та зенітної установки вдень били по укріпленнях сил АТО поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі.

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Декілька разів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських воїнів неподалік Кам'янки. Застосовуючи піхотне озброєння, бандформування також порушували перемир'я в районі Верхньоторецького.

На луганському напрямку вчора вдень було спокійно. До світанку зафіксовано лише один обстріл бойовиками - в районі селища Жовте з 82-мм мінометів. Натомість, проросійські бандформування суттєво активізувались вже із заходом сонця і під кінець доби саме на цьому напрямку було нараховано понад половину зі всіх зафіксованих обстрілів - 16.

Починаючи з 20.00 години, загарбники інтенсивно обстрілювали одразу декілька ділянок на цій частині фронту. Зокрема, зі 120-мм мінометів бойовики били по позиціях ЗСУ в районі Кряківки та Новоолександрівки. Там же, а також поблизу Щастя, Кримського та Троїцького, вони застосовували міномети калібру 82 мм. Біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського та Попасної найманці били з різних систем піхотного озброєння. Окрім того, по оборонних укріпленнях сил АТО поблизу Новоолександрівки бойовики вели вогонь з БМП та протитанкового ракетного комплексу.