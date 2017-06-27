Бойовики продовжують порушувати перемир'я на всій лінії зіткнення - штаб АТО

Російсько-терористичні бандформування продовжують порушувати перемир'я на всій лінії зіткнення, втрат серед бійців сил АТО внаслідок ворожих обстрілів сьогодні не було.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Як зазначається, у порівнянні із попереднім днем кількість ворожих збройних провокацій дещо зросла. Станом на 18.00 бойовики 10 разів обстрілювали опорні пункти Збройних Сил України. Неодноразово сьогодні противник застосовував і міномети різних калібрів.

Повідомляється, що на Приморському напрямку відносного затишшя, яке спостерігалось на цій ділянці лінії зіткнення впродовж останніх двох днів, бойовики знову активізувались. Зі стрілецької зброї незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали позиції сил АТО в районі Гнутового та Павлополя. А зранку найманці під прикриттям вогню з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї випустили півтора десятка 82-мм мін з західних околиць тимчасово окупованого Донецька по оборонцях Мар'їнки.

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За даними штабу, на Донецькому напрямку вночі окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях ЗСУ у передмісті Авдіївки. На світанку зі 120-мм мінометів та зенітної установки противник бив по укріпленнях сил АТО поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Окрім того, зранку та у другій половині дня бойовики з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону неподалік Кам'янки.

«Луганський напрямок. На цій частині фронту сьогодні ситуація частково стабілізувались. Проросійські озброєні банди лише один раз застосовували зброю проти українських захисників. Відбулась ця збройна провокація ще на початку доби. Бойовики обстріляли один із наших опорних пунктів з 82-мм мінометів», - додали в прес-центрі.