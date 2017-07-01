У Донецькій області СБУ затримала інформатора бойовиків

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України СБУ затримала інформатора терористів під час перетину лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби затримали мешканця Горлівки на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" при спробі перетнути лінію зіткнення з боку тимчасово окупованої території", - йдеться в повідомленні.

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Зловмисник входив до складу інформаторської мережі одного з незаконних збройних формувань та передавав бойовикам дані про місця розміщення особового складу і техніки ЗСУ в районі проведення антитерористичної операції.

Як встановили співробітники СБ України, інформацію поплічник терористів отримував під час періодичних поїздок на підконтрольну Україні територію для вирішення питань з поновлення видачі пенсії його батьку. Проводяться слідчі дії.