В зоні АТО загинув один український військовий, один дістав поранення - штаб

Сьогодні в районі проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загинув один військовослужбовець Збройних сил України, один дістав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань сьогодні один захисник нашої Батьківщини загинув. Ще одного українського воїна було поранено», - повідомили у штабі.

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Також у штабі повідомили, що від початку доби 3 липня озброєні проросійські бандформування 7 разів відкривали вогонь по українських воїнах на всіх трьох напрямках лінії бойового зіткнення.

«Не припинялися ворожі обстріли й з важкого артилерійського озброєння. Окрім того, суттєво активізувалися снайпери противника», - зазначають у штабі.

На Приморському напрямку окупанти двічі обстрілювали опорні пункти ЗСУ. Спершу, ще на світанку, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів поблизу Лебединського. Дещо пізніше незаконні збройні формування щільним вогнем з 152-мм артилерії накрили позиції в районі Гнутового.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування порушували перемир'я лише в районі Світлодарської дуги. Зокрема, неподалік населеного пункту Луганське по наших воїнах двічі вели вогонь ворожі снайперські групи.

На Луганському напрямку проросійські бандформування сьогодні три рази порушували режим припинення вогню. Ще до світанку поблизу Новотошківського "працював" ворожий снайпер, а неподалік селища Жовте бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів. Вже ближче до опівдня, використовуючи стрілецьку зброю, бандити обстріляли один з опорних пунктів сил АТО в районі Донця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10.00 спостерігачами української сторони СЦКК було зафіксовано неприцільний обстріл зі стрілецької зброї житлових кварталів міста Мар'їнка.

Внаслідок обстрілу дістав поранення 59-річний господар будинку на вулиці Жовтневій. Постраждалого доставлено до Курахівської лікарні з діагнозом: кульове поранення поперекової області спини. Лікарі констатують, що він перебуває в стані середньої важкості.