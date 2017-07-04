У Вінницькій області демобілізовані бійці відкрили СТО, де реанімують автомобілі для передової (відео)

У Вінницькій області демобілізовані бійці відкрили СТО, де реанімують автомобілі для передової.

Таким чином, бійці, які самі пройшли фронт, вирішили і надалі допомагати своїм побратимам.

Ремонтують в основному ті машини, які бійцям дарували волонтери, тому що збройні сили ці авто не обслуговують.