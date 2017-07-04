У Вінницькій області демобілізовані бійці відкрили СТО, де реанімують автомобілі для передової (відео)
21:09, 04 липня 2017Війна
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Таким чином, бійці, які самі пройшли фронт, вирішили і надалі допомагати своїм побратимам.
У Вінницькій області демобілізовані бійці відкрили СТО / скріншот
У Вінницькій області демобілізовані бійці відкрили СТО, де реанімують автомобілі для передової.
Таким чином, бійці, які самі пройшли фронт, вирішили і надалі допомагати своїм побратимам.
Ремонтують в основному ті машини, які бійцям дарували волонтери, тому що збройні сили ці авто не обслуговують.
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