У Вінницькій області демобілізовані бійці відкрили СТО, де реанімують автомобілі для передової (відео)

21:09, 04 липня 2017
Війна
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Таким чином, бійці, які самі пройшли фронт, вирішили і надалі допомагати своїм побратимам.

У Вінницькій області демобілізовані бійці відкрили СТО, де реанімують автомобілі для передової /

У Вінницькій області демобілізовані бійці відкрили СТО, де реанімують автомобілі для передової.

Таким чином, бійці, які самі пройшли фронт, вирішили і надалі допомагати своїм побратимам.

Ремонтують в основному ті машини, які бійцям дарували волонтери, тому що збройні сили ці авто не обслуговують.

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Теги: #АТО#Вінничина#СТО