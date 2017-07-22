"Як ЗСУ посунули пекло на десятки кілометрів": три міста на Луганщині відзначають річницю визволення від окупантів

Президент України Петро Порошенко привітав жителів Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного з третьою річницею визволення від окупантів.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook.

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«Вітаю жителів Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного з третьою річницею визволення від окупації», - зазначив він.

За словами президента, українці сьогодні з вдячністю згадують тих, хто повернув мир у ці міста, «хто посунув пекло на десятки кілометрів на схід та на південь і очистив від окупантів більшу частину Донбасу».

Президент підкреслив, що Донбас був, є і буде українським!

19 липня 2014 року Національною гвардією та Збройними силами України було розпочато спільну операцію по звільненню стратегічно важливого транспортного вузла Лисичансько-Сєверодонецької агломерації. Протягом двох днів українські солдати розташувалися в передмістях Попасної, Рубіжного та Сєвєродонецька.

Рубіжне було звільнено 21 липня. Слідом за ЗСУ в місто увійшла зведена група ГУ МВС у Луганській області спільно з батальйонами міліції особливого призначення «Чернігів», «Луганськ-1» і батальйоном «Айдар». Бійці Сергій Паращенко, Антон Потурайко і Тарас Симоненко встановили Державний прапор на будівлі міської ради і відділу міліції.

У звільненні Сєвєродонецька відзначився командир окремої криворізької бригади охорони громадського порядку, військової частини 3011 Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, полковник Олександр Радієвський, загиблий 23 липня під час бою за Лисичанськ. Прикриваючи свого командира, також загинули командир батальйону підполковник Павло Сніцар і солдат Ігор Коцяр. Посмертно Олександру Радієвському присвоєно звання генерал-майора.

Операцію по звільненню Попасної проводив добровольчий батальйон спецпризначення Нацгвардії України «Донбас». Почалася 18 липня, вона тривала до 22 липня і закінчилася повною зачищенням міста від бойовиків. При звільненні загинули троє бійців Сергій Бохонько, Костянтин Блозва та Ігор Черняк. Василь Гончаренко помер у лікарні від важких поранень.

24 липня від незаконних збройних формувань і прихильників «русского мира» був повністю звільнений Лисичанськ.