Бойовики активізувалися у спеку на Світлодарській дузі, підгоріла одна позиція ЗСУ - волонтер

Зараз на Світлодарській дузі пекельна спека, чим і користуються проросійські бойовики. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Юрій Мисягін.

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"Трава висока й суха, й цим користується противник. На іншому нашому фланзі від обстрілу противника трасерами загорілася трава... Вогонь стрімко поширюється по полях і, до того ж, все це відбувається у противника, як на долоні. Особливо не побігаєш і не загасиш", - йдеться у його повідомленні.

За словами волонтера, від пожежі у бійців АТО трохи підгоріла одна передова позиція, а у відповідь терористам "щось прилетіло прямо у бліндаж". Тепер бойовики відновлюють свою позицію.

2 серпня волонтер Юрій Мисягін повідомив, що сили АТО "добре прокрокували" вперед на Світлодарській дузі. Він зазначив, що це сталося через систематичні обстріли й провокації з боку противника.