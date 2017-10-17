Загострення в АТО: бойовики 36 разів порушили перемир’я, двоє військових загинули, ще двох поранено

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 36 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український захисник загинув. Ще один отримав смертельні поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Двох бійців було поранено, передає прес-центр АТО в Facebook.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка продовжила загострюватись.

"Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин обстрілювали з гранатометів і кулеметів наші позиції біля шахти Бутівка. Українські воїни жорстко відповідали ворогу. У результаті цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО. А близько 18:00, унаслідок обстрілу противника у районі Кам’янки, один наш захисник загинув. Також, учора, неподалік Невельського, підірвався на невідомому вибуховому пристрої і отримав смертельні поранення ще один український воїн", - йдеться у повідомленні.

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На Приморському напрямку проросійські найманці тричі з гранатометів і кулеметів, і один раз з мінометів калібру 82 міліметрів, били по опорних пунктах на підступах до Водяного. А близько 18 години –застосовували 120-міліметровий міномет біля Павлополя. Під час цього обстрілу отримав поранення ще один військовий. Крім того, майже опівночі, ворог з озброєння БМП обстріляв українські позиції у районі Новотороїцького.

На Луганському напрямку загарбники застосовували стрілецьку зброю на підступах до Новоолександрівки та Попасної. А протитанкові гранатомети та кулемети неподалік Станиці Луганської та Валуйського.

Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли містечко на Донеччині, поранено жінку.