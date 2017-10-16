Бойовики обстріляли містечко на Донеччині, поранено жінку

Бойовики обстріляли містечко Залізне, поранено 48-річну жінку. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Fаcebook.

«Рашистські орки із мінометів обстріляли містечко Залізне й поранили 48-річну жінку. Як доповів мені Ярослав Руденко, голова військово-цивільної адміністрації Торецька, обстріл розпочався приблизно о 14-й годині. З мінометів проросійські терористи вели вогонь з окупованої ними території - з шахти Гагаріна. Обстріл тривав хвилин 40. У результаті численних «прильотів» осколкових пошкоджень зазнали 15 приватних помешкань», - написав керівник Донецької ВЦА.

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За його словами, постраждала жінка 1969 року народження: отримала поранення в область шиї та тулуба.

«Її вже прооперували у Торецькій міській лікарні, на даний час лікарі оцінюють її стан як стабільний», - зазначив Жебрівський.

Він також повідомив, що дав завдання голові Торецької ВЦА та відповідним службам допомогти людям полагодити пошкоджене житло.

Як повідомляв УНІАН раніше, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на Луганщині бойовик застрелив вагітну жінку. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«На тимчасово окупованих територіях російські військовослужбовці продовжують скоювати тяжкі злочини щодо цивільного населення. Цими вихідними у Брянці Луганської області офіцер одного з підрозділів так званої 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу застрелив жінку, яка перебувала на четвертому місяці вагітності», - зазначив Лисенко.