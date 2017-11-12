У Сербії завели справи на майже півсотню найманців, які воюють на Донбасі та у Сирії

У Сербії прокуратура з кінця 2014 року порушила 45 справ проти найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, в тому числі на Донбасі.

Про це розповіла представниця прокуратури Белграду Татьяна Секуліч, пише «ЄП» із посиланням на сербське издание Politika.

Справи завели для переслідування осіб, які підпадають під дію статті 386а Кримінального кодексу Сербії. Минулого року прокуратура висунула звинувачення у вчиненні злочину 24 особам.

Видання зазначає, що зараз в Україні і Сирії залишаються лише кілька десятків сербів.

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В той же час Служба безпеки України 11 жовтня заявила, що лише на території, підконтрольній угрупованню "ЛНР", від початку конфлікту на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії.

Як повідомляв УНІАН раніше, наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Ворог не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, використовуючи весь спектр піхотного озброєння.