"Куля прошила мозок навиліт": стало відомо про стан поранених на Луганщині українських військових

У Дніпрі медики лікарні імені Мечникова борються за життя двох військових, що отримали вкрай тяжкі поранення на Луганщині у зоні АТО.

Наразі обидва бійці перебувають у комі на апараті штучної вентиляції легенів в реанімаційному відділенні, передає ТСН.

46-річному Юрію ворожий снайпер поцілив просто у голову. Куля крізь лоб прошила мозок навиліт.

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55-річний Володимир в іншому місці на Луганщині потрапив під обстріл. В авто, де був військовий, поцілили з протитанкової установки, розповідають його побратими. Осколки пробили голову. Лікарі визнають: настільки тяжкі поранення зазвичай не лишають шансів на життя. Проте всупереч цьому, медикам обласної лікарні Мечникова поки вдалося стабілізувати стан військових.

"Вони доставлені були в такому складному стані, коли прогнози давати навіть на годину неможливо. Поки думаємо тільки про те, щоб вони вижили. Поранення такої складності, які призводять до розтрощення мозку. Кісткові уламки черепа залетіли так глибоко, що довелося нашим нейрохірургам кілька годин їх діставати", - розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Як повідомлялося, ситуація на Донбасі загострилася, зокрема, на Луганському напрямку. Загинули п’ять українських військових, ще чотири - отримали поранення.