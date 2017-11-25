Бойовики з гранатометів обстріляли позиції сил АТО біля нещодавно звільненого Травневого

На Донбасі сьогодні російсько-окупаційні війська шість разів порушили перемир’я, у половині випадків підрозділи Збройних сил України вели адекватний вогонь у відповідь. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Читайте такожШтаб АТО попереджає про можливі провокації бойовиків на Донецькому напрямкуЗазначається, що ситуація у зоні проведення АТО залишається контрольованою Збройними силами України. Впродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжували обстріли позицій сил АТО, зокрема і з застосуванням озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення на відповідні відстані.

На Луганському напрямку ворог вів обстріли українських оборонних укріплень на Світлодарській дузі. Незаконні збройні формування декілька разів обстрілювали позиції ЗСУ зі 120-мм мінометів та гранатометів поблизу Травневого, а захисники Луганського потрапили під вогонь противника із озброєння БМП.

На Донецькому напрямку загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по оборонцях Водяного. Впродовж декількох годин, застосовуючи цілий спектр піхотного озброєння, ворог порушував перемир’я біля Верхньоторецького. У цьому ж районі зафіксовано неодноразові обстріли позицій українських військ снайперськими парами окупантів. Окрім того, зі стрілецької зброї найманці стріляли у передмісті Красногорівки.