З'явилися подробиці запеклого бою на Луганщині, унаслідок якого ЗСУ зазнали втрат

У ході затяжного бою в районі села Кримське Луганської області сили АТО зіткнулися зі штурмовою групою терористів, яку ворог прикривав вогнем з великокаліберних артилерійських гармат.

Про це у коментарі розповів ветеран АТО, заступник командира "Грузинського національного легіону" Шота Кеделашвілі, передає "Обозреватель".

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"Там була 58-а бригада. З того боку спочатку відкрили вогонь з мінометів та інших великокаліберних гармат. Потім у наступ пішла штурмова група, як вони себе називають, яка зіткнулася з нашими", — сказав Кеделашвілі.

Зазначимо, що в ході бою українські військові зазнали втрат, є поранені.

"З того боку теж є втрати. Наші хлопці ці території не віддали. Навіть трішки зуміли пересунути позицію на нашу користь", — розповів Кеделашвілі.

Як повідомляв штаб АТО, протягом доби на Луганському напрямку найгарячіше було на підступах до Кримського. Там сталося бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин.

"Українські бійці знищили чотирьох окупантів, ще п'ятеро – поранені. На жаль, загинули та чотири наших герої, ще двоє були поранені", - розповіли в штабі.