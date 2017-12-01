Чернігівщина у жалобі: сьогодні попрощалися із бійцем, загиблим на Донбасі від кулі снайпера (фото)

У Прилуках на Чернігівщині сьогодні попрощалися із бійцем Віктором Масловим, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

Згідно з повідомленням, старший солдат Збройних сил України, гранатометник 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віктор Маслов загинув 28 листопада у Донецькій області від кулі снайпера. Чоловік був мобілізований у листопаді 2016 року.

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Попрощатися з ним прийшли рідні і близькі, побратими, представники влади та громадськості.

Для вшанування пам’яті загиблого Маслова та пам’яті військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, мирних жителів на сході України, у Прилуцькому районі та місті Прилуки 1 грудня оголошено Днем жалоби.

Цього дня на знак скорботи за загиблим на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району приспущено Державний прапор України з чорною стрічкою.

Крім того, обмежено проведення розважально-концертних заходів. Також заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті, вуличного мовлення.

З Чернігівщини у зоні АТО за час ведення бойових дій загинули понад 180 бійців.