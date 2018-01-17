Міноборони оприлюднило вражаюче відео з іспитами танкістів в районі АТО

В районі проведення антитерористичної операції відбулись іспити танкістів ЗСУ. Відео з іспитів оприлюднила прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомили у міністерстві, під час іспитів військовослужбовці відпрацювали бойову стрільбу штатним артилерійським пострілом в умовах ведення оборонного та наступального бою, розвідку та розпізнавання цілей, вихід бойових машин із бою, виклик вогневої підтримки, а також взаємодію підрозділів в умовах різкої зміни обстановки.

Читайте такожЗСУ починають підготовку операторів протитанкових ракетних комплексів Javelin - ЗМІЗаступник командира танкової бригади Євген Межевікін у коментарі «Військовому телебаченню України» розповів, що іспит відбувся у командирів, навідників та механіків танків.

«Вчимо людей воювати, вести бій. Тобто, вони стріляють лише на ходу, виходять з бою. По тактиці вони працюють, з пошуком цілі, управлінням, заміром дальності, рішенням – чим будуть вражати ціль, як вражати, і як виходити після виконання завдання з бою», - вказав військовослужбовець.

У листопаді минулого року повідомлялось про масштабні танкові навчання ЗСУ на Донбасі. Зазначалось, що українські танкісти, відведені з передової, постійно тренуються на полігоні.