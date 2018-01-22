На Донбасі бойовики прицільно обстрілюють сили АТО, загинув військовий

З початку доби в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Від початку доби агресор здійснив 6 прицільних обстрілів наших позицій. Внаслідок одного з ворожих мінометних обстрілів, на жаль, загинув 1 військовослужбовець Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

У штабі також наголошують, що російсько-окупаційні угруповання продовжують здійснювати вогневі провокації та застосовувати озброєння, яке мало бути відведеним від лінії розмежування на відповідні відстані.

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Зокрема, на Луганському напрямку бойовики посеред ночі порушили режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вели вогонь зі 120-мм мінометів. Впродовж дня окупанти неодноразово обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів та 120-мм і 82-мм мінометів у районі населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку терористи застосували міномети калібру 82 мм по оборонцях Новотроїцького.

Раніше повідомлялося, що в сірій зоні в результаті обстрілу бойовиками автобуса з пасажирами загинув цивільний.