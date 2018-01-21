У сірій зоні внаслідок обстрілу бойовиками автобусу з пасажирами загинув цивільний

У сірій зоні поблизу КПВВ "Оленівка" бойовики обстріляли пассажирський автобус.

Внаслідок обстрілу загинув цивільний, ще одна людина отримала поранення, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

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"За оперативною інформацією, автобус із цивільними особами був обстріляний бойовиками НЗФ ОРДО. За словами місцевих мешканців, які у цей час перетинали лінію зіткнення через КПВВ, внаслідок цих дій одна цивільна особа загинула, ще одна - отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО зазначили, що російські ЗМІ поширювали інформацію про те, що автобус нібито був обстріляний силами антитерористичної операції. У штабі такі дії називають спробою дескридитації українських військових.

"Такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії у переддень візиту на територію Донецької і Луганської областей першого заступника глави СММ ОБСЄ в Україні Александра Хуга" - зазначили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держприкордонслужба повідомляла про двох поранених у сірій зоні.