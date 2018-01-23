У "ДНР" поширюють нові байки про міфічних американців у зоні АТО – ІС

Один з телеканалів в окупованій частині Донецької області поширює класичну байку про "американську участь в подіях на Донбасі".

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«...Американські військовослужбовці регулярно і давно бувають в АТО і розглядається можливість їхньої безпосередньої участі у б\д», – цитує ІС пропагандистську дезінформацію одного з телеканалів «ДНР».

Зазначається, що в якості джерела телеканал назвав безіменного представника «військової розвідки «ДНР».

«Показово, що бойовики так і не уточнили – з якою метою міфічні американські військові їздять на окупований російськими бандами Донбас», – додали в ІС.