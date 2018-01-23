У "ДНР" поширюють нові байки про міфічних американців у зоні АТО – ІС
12:43, 23 січня 2018Війна
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В якості джерела пропагандисти називають безіменного представника «військової розвідки «ДНР».
REUTERS
Один з телеканалів в окупованій частині Донецької області поширює класичну байку про "американську участь в подіях на Донбасі".
Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
«...Американські військовослужбовці регулярно і давно бувають в АТО і розглядається можливість їхньої безпосередньої участі у б\д», – цитує ІС пропагандистську дезінформацію одного з телеканалів «ДНР».
Зазначається, що в якості джерела телеканал назвав безіменного представника «військової розвідки «ДНР».
«Показово, що бойовики так і не уточнили – з якою метою міфічні американські військові їздять на окупований російськими бандами Донбас», – додали в ІС.
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