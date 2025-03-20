Безпілотники масовано вдарили по Енгельсу і Саратову: палає аеродром (фото, відео)

Це була наймасовіша атака БПЛА на Саратовську область за понад три роки повномасштабної війни, звітують місцеві чиновники.

В ніч на четвер, 20 березня, безпілотники здійснили масовану атаку на російські Саратов та Енгельс. В останньому розташовано військовий аеродром окупантів.

Про атаку спочатку повідомили місцеві пабліки, а згодом інформацію підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. За його словами, це була наймасовіша атака БПЛА на Саратовську область за понад три роки повномасштабної війни.

"Саратов та Енгельс сьогодні зазнали наймасовішої атаки БПЛА за весь час. Усі екстрені служби продовжують працювати у посиленому режимі для ліквідації наслідків. Міські адміністрації спільно з профільними відомствами фіксують усі пошкодження цивільних об'єктів для вжиття необхідних заходів", - заявив він.

Відео дня

Очевидці у місцевих пабліках повідомили про потужні вибухи в районі НПЗ та аеродрому в Енгельсі. На кадрах з місця подій видно, що внаслідок атаки вирують потужні пожежі.

За інформацією деяких місцевих каналів, в Енгельсі евакуюють мешканців будинків поруч з військовим аеродромом. Натомість аеропорти Самари та Саратова призупинили роботу через атаку дронів.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко опублікував відео з Енгельса на тлі повідомлень про атаки. Генштаб інформацію поки не коментує. Водночас російське Міноборони вже заявило про нібито збиття 132 дронів.

Інші атаки на Росію

Як повідомляв УНІАН, 17 березня українські безпілотники націлилися на енергетичні та інші об'єкти в Астраханській області РФ. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення і почалася пожежа, заявив губернатор російського регіону Ігор Бабушкін. При цьому чиновник не став уточнювати, який об'єкт загорівся.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що в Астраханській області невідомі дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу.

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