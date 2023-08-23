Американський чиновник сказав, що українські сили занадто розсіяні і їм потрібно консолідувати свою бойову міць в одному місці.

Американські стратеги вважають, що українські війська занадто розосереджені і повинні сконцентруватися на головному напрямку - на півдні країни.

Як пише The New York Times, на їхню думку, основна мета - це просунутися до Мелітополя і перерізати росіянам сухопутний коридор до Криму.

Впертий контрнаступ України намагається прорвати вкорінену оборону Росії багато в чому тому, що у неї занадто багато військ, включаючи деякі з її кращих бойових підрозділів, в неправильних місцях, кажуть американські та інші західні офіційні особи.

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Основна мета контрнаступу - відрізати Рросійські лінії постачання на півдні України шляхом розриву так званого сухопутного мосту між Росією і окупованим Кримським півостровом. Але замість того, щоб зосередитися на цьому, українські командири приблизно порівну розділили війська і вогневу міць між сходом і півднем, заявили американські чиновники.

В результаті, більше українських сил знаходиться біля Бахмута та інших міст на сході, ніж біля Мелітополя і Бердянська на півдні, які є набагато більш стратегічно важливими фронтами, кажуть офіційні особи.

Американські фахівці з планування порадили Україні сконцентруватися на просуванні фронту до Мелітополя, головного пріоритету Києва, і на прориві російських мінних полів та інших оборонних споруд, навіть якщо при цьому українці втратять більше солдатів і техніки.

Тільки зміна тактики і різкий крок можуть змінити темп контрнаступу, сказав один американський чиновник. Інший американський чиновник заявив, що українці занадто розкидані і їм необхідно консолідувати свою бойову міць в одному місці.

Американські офіційні особи кажуть, що є ознаки того, що Україна почала перекидати деякі зі своїх найбільш досвідчених бойових сил зі сходу на південь. Але навіть найдосвідченіші підрозділи неодноразово перегруповувалися після важких втрат. Деякі взводи в основному укомплектовані солдатами, які отримали поранення і повернулися в бій.

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Сили оборони України евакуюють жителів із села Роботине, біля якого українські бійці в останні дні досягли успіхів і тепер росіяни обстрілюють цей населений пункт з артилерії.

США не вірять, що повномасштабна війна в Україні з РФ зайшла в глухий кут. Україна продовжує звільняти землі "на методичній, системній основі", заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Радник підкреслив, що українські воїни досягають успіхів на півдні своєї держави, незважаючи на напади РФ.