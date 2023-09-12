На кадрах видно десятки зруйнованих окупантами будівель.

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко поділився новими кадрами з міста. На них видно зруйновані будинки та понівечені вулиці міста, де колись вирувало життя.

Відео Андрющенко опублікував у Телеграм. "Руїни реальної історії українського міста, яке колись було Маріуполем", – написав він.

Андрющенко також показав, як зараз виглядає Центральний ринок по вулиці Казанцева:

Окупація Маріуполя: що відбувається в місті

У тимчасово окупованому Маріуполі відбувається загадковий мор окупантів – там знайшли тіла мертвих російських військових. У Маріупольській міськраді розповіли, що на початку вересня пʼятьох російських військових втопили в Азовському морі.

Крім того, вранці, 7 вересня, у місті пролунало кілька гучних вибухів. За словами радника мера Петра Андрющенка, тіла загарбників вивозили "не одним рейсом".

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