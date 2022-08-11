За словами Арестовича, швидко перемогти у війні Україні не вдасться.

Війна в Україні може бути "досить довгою історією" і продовжитися до наступного літа, якщо мова йде про повну деокупацію території.

Такий прогноз озвучив в інтерв'ю Дмитру Гордону радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Тому що коли воює армія покоління 5 + і 3-, як американська і іракська - це буває швидко. Але ми пам'ятаємо, що було після війни - ще 15 років громадянської війни. А коли воює 3 і 3, як наша з російською... Там же смішно було, армія Росії 3+ покоління наступало на 3- українську. Тепер все помінялося місцями: вони на Т-62, а ми з HIMARS, радарами і так далі", - пояснив він.

"Я бачу місяцями цю історію, ще як мінімум до Нового року, до того, як зламається тренд війни і ми їх почнемо лупити. Але коли ми їх почнемо лупити - ще питання, скільки будемо лупити, на що вони підуть заради цього, чи будуть 100 тисяч корейських добровольців, умовно кажучи... Центральне питання всієї цієї історії, на яке поки складно відповісти - як поведе себе військово-політичне керівництво РФ, коли вони мабуть, зримо і зрозуміло навіть для росіян почнуть програвати", - додав він.

За словами Арестовича, Росія дуже хоче переговорів і робить все, щоб "витягнути" Україну на них.

"Не йдеться про капітуляцію, навіть у березні не йшлося про капітуляцію. Вони хочуть нейтральний статус (не вступаємо в НАТО), вони хочуть Крим і Донбас залізно. Херсон вони готові віддати, я впевнений на 100%. Ну і зняти санкції вони дуже хочуть. Зніміть санкції, щоб ми підготувалися і напали на вас знову через років 5-6 знову, добре підготувавшись", - висловився він, додавши, що чинний президент ніколи не піде на такі умови Росії.

Як повідомляв УНІАН, у липні Арестович, говорячи про терміни завершення війни, припустив, що Україна "розбереться з цією проблемою" за 2,5 роки.

Наприкінці травня він прогнозував, що війна триватиме кілька місяців.

Раніше, в квітні, Арестович називав інші терміни війни - до кінця нинішнього року.

Він також пояснив, чому його прогнози не завжди збуваються. Арестович вважає, що головна причина - ідіотизм російського політичного керівництва.