Все залежить від низки обставин.

Війна, розв'язана Росією, - досить довга історія, вважає радник глави офісу президента Олексій Арестович.

Про це йшлося в ефірі на YouTube-каналі "Фейгін Live".

За словами Арестовича, нове озброєння, отримане Україною, зможе мати серйозний вплив на поле бою до кінця травня-початку червня.

Сама ж війна, за його оцінкою, може тривати до кінця 2022 року.

"Треба налаштовуватися на довгу історію. Припинення активної фази на Донбасі, ось цього конкретно наступу, перехід в "позиціонку"... Це аж ніяк не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, рейди, нальоти, війна... Це досить довга історія, і може бути зовсім довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин", - сказав Арестович.

Раніше генерал СБУ у відставці, нардеп Андрій Кожем'якін спрогнозував, що перемога України у війні проти РФ настане в найближчі три місяці.

Економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов прогнозує, що повномасштабна війна РФ проти України триватиме ще мінімум три роки - до 20 січня 2025 року, дня інавгурації нового президента США.

При цьому радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що війна з Росією може затягнутися на багато десятиліть.

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