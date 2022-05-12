Радник глави ОПУ зазначив, що завжди думає про росіян, як про людей середнього розуму.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому його прогнози не завжди збуваються. Він вказав, що головна причина - ідіотизм російського політичного керівництва.

Про це Арестович розповів під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Є один фактор, який змушує мене помилятися іноді - моторошний ідіотизм російського політичного керівництва та командування. Я щоразу думаю за них як людей середнього розуму, але вони - по-суворовськи, "Побачив-переміг" - приймають дії, які мені спочатку в голову не приходили, що так по-дурному можна робити", - пояснив радник глави ОПУ.

Він зазначив, що Кремль зміг нашкребти по засіках ще 15 БТГ, і може їх кинути в бій для розвитку наступу.

"Більшого ідіотизму у військовій історії за останні 5,5 тисячі років знайти неможливо. Але вони цілком можуть піти й на це", - підсумував Арестович.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник глави офісу президента Олексій Арестович оцінив можливість нового наступу російських військ на Київ. Він назвав таке рішення марним самогубством. При цьому він вказав, що російське командування навряд чи піде на такий крок.

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