На його думку, білорусів все ж можуть змусити це зробити.

Білоруська армія дуже слабка та не має належної підготовки. Крім того, багато її техніки вже передано Росії.

Армія Білорусі не зможе напасти на Україну. Про це сказав британський військовий експерт, полковник Глен Грант у ефірі "Еспресо".

"Білоруська армія дуже слабка з голови. У неї немає належної підготовки, і багато її обладнання вже передано Росії. Це не та армія, яка справді може напасти. І все ж це не означає, що їх не можуть змусити це зробити", - заявив експерт.

Відео дня

На думку Гранта, Зеленський може попередили наступ на Україну з півночі.

"Він повинен переконатися, що політично вся білоруська система, її уряд розуміють, що якщо Білорусь перетне кордон з Україною, то все - Україна вторгнеться в Білорусь та звільнить її від тих, хто при владі. Ми повинні чітко дати їм зрозуміти, що переходу кордону не повинно бути, що для них це не під силу, адже у них недостатньо військ, щоб це зробити розумно. Тож якщо ж вони нападуть, то буде набагато більше смертей як з боку росіян, так і з боку білорусів, і я не думаю, що білоруські солдати взагалі хочуть воювати з вами, насправді я впевнений, що цього вони не хочуть", - підсумував він.

Загроза наступу з Білорусі

Як відомо, з початку повномасштабної війни Мінськ допомагає Кремлю. Російські окупанти зайшли на північ України з території Білорусі, а ворожа авіація використовує їх повітряний простір для ракетних ударів.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі наразі формують російсько-білоруське угруповання військ.

На думку військового експерта Олега Жданова, росіяни збиратимуть ці сили до середини зими.

У разі повторного наступу з півночі Сили оборони розпочнуть масоване вогневе ураження ворога. ЗСУ закликали військових Білорусі не втручатися у бойові дії і в разі наказу про наступ добровільно скласти зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: