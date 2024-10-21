'Готуються до приїзду гостей': ЗМІ розкрили, куди Росія відправить війська КНДР

Росіяни на цьому напрямку активно валять ліс, щоб корейці отримали матеріали для обладнання позицій.

Військовослужбовців Північної Кореї можуть відправити на фронт в Курську обласьть. Для них вже готують деревину для бліндажів та окопів.

Про це повідомляє російський інсайдерський проєкт "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на власні джерела у військових колах. Зазначається, що на Курщині росіяни впродовж тижня валять ліс, щоб корейці отримали матеріали для обладнання позицій.

"Військовослужбовців із Північної Кореї можуть направити до Курської області. За словами співрозмовників, солдати ЗС РФ "вже тиждень валять ліс на цьому напрямку до приїзду гостей" Деревину заготовляють нібито для того, щоб ті, хто знову прибув, змогли самостійно обладнати собі позиції та бліндажі", - зазначає проєкт.

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Солдати з КНДР в російській армії

Як заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні РФ проти України. Очікується, що Російська Федерація відправить військових з Північної Кореї на поле бою у Курську область.

Солдати Північної Кореї проходять підготовку перед відправкою на лінію фронту в Україні на Далекому Сході Росії.

18 жовтня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що близько 11 тис. північнокорейських військових проходять підготовку на сході Російської Федерації. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.

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