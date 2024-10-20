Північнокорейські інженери, відправлені до російських військ в Україні, мабуть, підтримують запуски зброї північнокорейського виробництва.

Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що ідентифікувало північнокорейського інженера-ракетника, який був присутній на запуску російської ракети на лінії фронту на сході України.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що інженер, імовірно, та сама людина, яка супроводжувала північнокорейського лідера Кім Чен Ина минулого року під час інспекції заводу з виробництва боєприпасів, пише видання NHK.

Агентство проаналізувало фотографію, яку, як вважають, було зроблено недалеко від Донецької області України в невстановлену дату. Передбачається, що це місце є пусковим майданчиком для балістичних ракет малої дальності північнокорейського виробництва.

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Агентство повідомляє, що технологія розпізнавання облич дійшла висновку, що з імовірністю понад 80 відсотків один із людей на фотографії - інженер, який супроводжував Кіма в серпні минулого року під час візиту на завод із виробництва мобільних ракетних установок.

У ньому говориться, що північнокорейські інженери, відправлені до російських військ в Україні, мабуть, підтримують запуски зброї північнокорейського виробництва, а також шукають нові технології. Агентство повідомляє, що КНДР вже почала брати участь у російському вторгненні на Україну.

Військові з КНДР в Україні - останні новини

Південна Корея опублікувала супутниковий знімок розміщення північнокорейських військ у Росії.Північна Корея вирішила відправити близько 12 тис. військових до Росії для участі у війні проти України. 1 500 спецпризначенців КНДР уже розміщені в російському Владивостоці.

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